Общество 29 августа 2023, 22:00 Российский депутат скормил волкам живых поросят Mash: депутат из Братска снял на видео кормежку волков живыми поросятами Викимедиа

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Депутат городской думы Братска Иркутской области Роман Кляйн скормил содержащимся в вольере волкам живых поросят. Весь процесс он снимал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. По этическим соображениям «360» не дает прямой ссылки на ролик.

Весь процесс кормежки хищников народный избранник комментировал с улыбкой, называя поросят кормом, а волков — своими друзьями. Всех животных, предназначенных в качестве ужина, Кляйн забрасывал в вольер и наблюдал, как хищники разрывали жертву на части.

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По данным журналистов, видео снято достаточно давно, потому что главный герой стоит в ушанке. Сам депутат назвал ролик провокацией, которую вбросили его недоброжелатели, чтобы очернить в преддверии выборов.

Но заявления Кляйна местных жителей не убедили: они пообещали написать заявление в прокуратуру и полицию, чтобы привлечь депутата к ответственности.

По данным регионального портала Irkutskmedia, в 2021 году Роман Кляйн стал лидером списка городского парламента Братска. Его доход составил 217,8 миллиона рублей.