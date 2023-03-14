Эксклюзив 14 марта 2023, 02:21 Российский депутат призвал продолжать развивать Сибирь и Дальний Восток Депутат Госдумы Колунов призвал и дальше развивать Сибирь и Дальний Восток РИА «Новости»

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Власти швейцарской деревни Альбинен обещают заплатить 60 тысяч долларов тому, кто переедет туда жить. Так руководство населенного пункта решило бороться с исчезновением деревни. Во всех странах, в том числе и в России, люди стремятся жить ближе к столице, отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. Развитием Сибири и Дальнего Востока в стране уже занимаются, однако Колунов призвал не останавливаться и думать над новыми программами в этом направлении.

Депутат отметил, что люди во всех странах мира стремятся жить в столице и ее окраинах, поскольку там сосредоточена вся политическая, экономическая и культурная жизнь. Он напомнил, что с 1991 года, по оценке демографов, население Сибири сократилось на 2,5-3 миллиона человек. «Депопуляция» наблюдается также и на Дальнем Востоке.

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Колунов призвал развивать не только центр, но периферию. Он отметил, что в России этим уже занимаются: на демографическую политику Сибири и Дальнего Востока выделяется отдельное финансирование, создаются специальные программы. Основным проектом является дальневосточный гектар.

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«Но нужно идти дальше — думать над новыми программами. Опыт Швейцарии интересен. Возможно, стоит взять его во внимание и доработать», — считает Колунов.

Можно не просто давать деньги, а выдавать сумму, например, за пять лет жизни в регионе без права переезда, предположил депутат. Такая политика, по его мнению, даст новый импульс развитию Сибири и Дальнего Востока.