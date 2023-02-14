Общество 14 февраля 2023, 11:05 Российский депутат предложили сделать ребрендинг Дня Петра и Февронии Депутат Метелев: Дню Петра и Февронии требуется атрибутика, как Дню всех влюбленных Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Дню Петра и Февронии, который отмечают в России 8 июля, необходим ребрендинг. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий пояснил, что имеет в виду яркую атрибутику, которая, например, есть у Дня всех влюбленных. Помимо этого, по словам Метелева, СМИ стоит чаще рассказывать о святых Петре и Февронии и о празднике 8 июля, чтобы популяризировать его.

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«Хотя дарить любовь нужно каждый день. И в праздник Петра и Февронии, и в День святого Валентина», — добавил Метелев.

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День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских приходится на 8 июля. В этот день в России отмечают также День семьи, любви и верности.

Князь Петр и его жена Феврония жили в XIII веке. Их почитают как покровителей брака и семьи. История супругов отражена в описаниях древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной еще в XVI веке Ермолаем Эразмом.