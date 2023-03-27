Общество 27 марта 2023, 16:50 Российский депутат напомнил полякам о зверствах украинских националистов в Липниках Депутат Колунов: поляки поддерживают националистов, которые убивали их соотечественников РИА «Новости»

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Жители Польши забыли об ужасе, который украинские националисты принесли их народу, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил о резне, которую бандиты запрещенной в России Украинской повстанческой армии* устроили в деревне Липники в 1943 году.

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 марта 1943 года. Тогда нацисты убили 174 поляка. Среди жертв был 51 ребенок.

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«Нелюдями командовал нацист Литвинчук. В 2019 году именем этого преступника была названа школа в той же Ровенской области, где он совершал ужасные преступления», — отметил депутат.

Колунов подчеркнул, что в соседней деревне, в нескольких километрах от Липников, стоял немецкий гарнизон, который предпочел не вмешиваться в происходящее.

«К сожалению, с тех времен ничего не изменилось — до сих пор европейцы, видя горе людей, просто отворачивают голову в другую сторону», — констатировал парламентарий.

Он обратил внимание, что общеобразовательное учреждение по-прежнему носит имя организатора массового убийства.

«Вот до чего дошла современная Украина. И вот, с чем мы боремся в ходе спецоперации», — пояснил Колунов.

Он выразил уверенность, что полякам пора задуматься, каких «героев» они поддерживают. По мнению депутата, граждане Польши продали свою историческую память за доллары и членство в НАТО.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.