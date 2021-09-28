Российский чиновник отчитался о «торжественном открытии» беседки

Глава Глазовского района Удмуртии Вячеслав Сабреков запостил на своей странице во «ВКонтакте» фотографии с «торжественного открытия» беседки в деревне Кабаково. Внутри беседки, которая больше похожа на строительную бытовку, голые стены, дощатый пол, единственное кресло и скамья.

«Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться с друзьями, пообщаться, а может, и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом „Благоустройство деревни Кабаково“», — написал чиновник.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Он уточнил, что стоимость этого сооружения составила 161 120 рублей. По словам Сабрекова, торжественное мероприятие с музыкальными номерами, застольными играми, кашей и чаем состоялось 25 сентября.

Люди в комментариях под этим постом возмутились из-за пафосного тона. Один из пользователей написал, что у него вольер для собаки выглядит лучше. Беседку назвали сараем, убожеством. Также люди поинтересовались у Сабрекова, не стыдно ли ему публиковать такое.