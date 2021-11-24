Российский бренд запустил продажу одежды из кожуры яблок

Кожура обычных яблок стала основой для создания нового материала AppleSkin. Это полностью экологичный и веганский заменитель натуральной кожи. Бренд Boyari стал первым, кто запустил производство одежды из нового материала.

Изобретателем материала AppleSkin был итальянец Ханс Парф. Получившиеся образцы он использовал для создания сумок, обуви и мебели. Усовершенствовать рецепт, чтобы из экологической кожи делать одежду ему помогла дизайнер Ольга Бояринова.

Она отметила, что Парф пытался создать чистый материал из множества плодов. Но получилось только из яблок, потому что содержащийся в них пектин склеивается в одну массу, к которой добавляют полиуретан на водной основе.

Из получившегося материала шьют куртки, платья, плащи и брюки. По виду и на ощупь — это обычная кожа. Только вот никто при производстве таких вещей не страдает. Ольга Бояринова знает, как работает кожевенный бизнес непонаслышке.

«Я ездила на производство кожи и знаю, как она производится. Люди работают в очень тяжелых условиях, а испарениями дышать вообще невозможно.

Стоимость одежды из AppleSkin не самая бюджетная. За пуховик придется отдать 70 тысяч. Но дороговизна объясняется просто: экологическая мода, или устойчивая, пока еще не пользуется большим спросом.

«Очень важно доносить до публики, что устойчивая мода — это не жуткие рубища. Вас никто не будет заставлять надевать на себя то, что вы не хотите. Просто обратите, пожалуйста, внимание на то, что такая мода, вообще, есть», — призвала всех дизайнер Ольга Бояринова.

Для того, чтобы не потеряться в тени классической моды она вместе с партнерами создала Ассоциацию устойчивой моды, которая объединит эко-дизайнеров и будет помогать в продвижении.

В ближайшее время «зеленые» кутюрье представят свои работы на крупнейшей выставке. Главная особенность экологических вещей, что их легко перерабатывать. Из куртки, к примеру, можно сделать покрытие для детской площадки. А это значит меньше мусора из старых вещей.