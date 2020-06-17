Российский бомбардировщик Ту95МС в компании американского истребителя пролетел над нейтральными водами. Видео

Министерство обороны опубликовало видео планового облета стратегического ракетоносца Ту95МС. Он пролетел на Чукотским, Беринговым и Охотским морем.

Пилоты вылетали с аэродромов на Чукотском автономного округа и Амурской области и провели в воздухе 11 часов. На некоторых участках полета российский бомбардировщик сопровождали американские истребители F-22 ВВС США. Такие полеты совершаются в плановом режиме.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — приводит слова Минобороны «Газета.ру».

Похожий полет, в котором такие же американские истребители сопроводили русские военные самолеты, состоялся 10 июня. В ведомстве рассказали, что ВВС США с мая 2020 года уже пять раз пролетали недалеко от российских границ.