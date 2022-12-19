Общество 19 декабря 2022, 15:14 Российский боец рассказал о необычном дне рождения в зоне СВО

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Мобилизованный боец Матвей 9 ноября встретил свое 24-летие в зоне спецоперации. По словам военного, это был один из самых необычных праздников для него, сообщило ИА Nation News со ссылкой на видео, опубликованное Минобороны РФ.

Матвей признался, что ранее уже отмечал день рождения в армии, однако в зоне СВО это «было намного интереснее».

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«Меня пацаны разбудили в шесть утра. <…> Выхожу — стоит круг, человек 20. И я еще сонный вышел, не умылся, ничего не сделал толком, а мне „С днем рождения!“ — крики, оры», — сказал военнослужащий.

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В честь дня рождения Матвей приготовил борщ и отметил, что ему повезло с сослуживцами.

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