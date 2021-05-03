Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневной голодовки

В Абхазии умер российский блогер Виталий Выграновский. Ему было 40 лет. Он испытывал себя голодовкой больше месяца. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

Блогер 40 дней не ел и не пил. Он давно хотел испытать себя таким образом. Специфическая диета началась в середине марта в Москве. В своем блоге на YouTube мужчина рассказывал, что на 10-й день его самочувствие ухудшилось, из-за чего он решил уехать в Абхазию.

Источник фото: соцсети Виталия Выграновского

Еще через 10 дней блогер начал испытывать полное очищение. Однако его масса тела сильно изменилась. Сил на физическую активность у него не хватало, он мог только ходить. На 30-й день поднялась температура, на 35-й день, по словам Выграновского, пришло ощущение предсмертного состояния. Тем не менее голодать он не перестал.

На группу во «ВКонтакте», где Выграновский описывал свою диету, подписаны почти 1,5 тысячи человек. После новости о смерти люди начали писать в комментариях, что блогер ушел из жизни глупо — он мог еще создать семью и уделить внимание по-настоящему важным вещам.