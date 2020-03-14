Российский бизнесмен умер во время тренировки

По данным источника «Бизнес Online«, Миннахметов скончался в Казани. Ему стало плохо во время занятий в тренажерном зале. Прибывшие на вызов медики помочь не смогли. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Миннахметов родился в Казани. В разное время возглавлял компании «Чингисхан» и «Татспиртпром», а также республиканское агентство по печати «Татмедиа». Некоторое время был депутатом казанской городской думы. Должность генерального директора АО «Татспиртпром» он покинул в январе 2020 года.

По данным Regnum, Миннахметова рассматривали в качестве возможного преемника главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Татспиртпром» — один из лидеров в России по производству водки. В 2018 году предприятие произвело каждую десятую бутылку — 11,2% от общего объема производства.