Российский бизнесмен попал под санкции ЕС за дружбу с Лукашенко

Фигурантом четвертого санкционного списка Евросоюза против Белоруссии стал российский бизнесмен, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев. Его имя фигурирует в списке на правовом портале Европарламента.

В тексте говорится, что в Белоруссии у Гуцериева есть собственные бизнес-интересы в энергетическом секторе, гостиничном бизнесе и производстве калийных удобрений.

В частности, ему принадлежит компания «Славкалий», которая отвечает за строительство горно-обогатительного комбината на месторождении калийных солей под Любанью. Гуцериев вложил в проект два миллиарда долларов.

Также предприниматель находится в тесных дружеских отношениях с Александром Лукашенко.

«Русснефть» Гуцериева оставалась единственным поставщиком нефти в Белоруссию в конце 2020 года, когда закончился срок соглашения с российскими нефтяниками.

Новый пакет санкций со стороны Евросоюза против Белоруссии вступил в силу в понедельник, 21 июня. Всего в список вошли 78 физических лиц и восемь организаций, которые считают причастными к посадке самолета Ryanair в Минске.