Российский бизнес стал опасаться новых коронавирусных ограничений

С 28 июня в столичном регионе кафе и рестораны переведут на «бесковидный» режим работы. Предприниматели опасаются объявления аналогичных мер. По их словам, ограничения приведут к закрытию фитнес-клубов и снижению посещаемости торговых центров.

Ограничительные меры стали снова вводить в разных регионах России. Не исключено, что со временем могут измениться правила работы торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и так далее. Если вход в ТЦ сделают по QR-кодам, то площадки могут потерять 80% посетителей. Об том «Известиям» заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Кроме того, будет потеряно до 90% трафика у арендаторов фудкортов, которые примут участие в эксперименте COVID-free с введением QR-кодов. Это негативно отразится на действующей экономической модели или даже сломает ее окончательно», — отметил он.

Опасаются ограниченного входа и салоны красоты. Такая мера может привести к тому, что мастера начнут работать нелегально на дому, предупредила гендиректор «Единого центра индустрии красоты» Юлия Гоцуляк.

По словам президента «Национального фитнес-сообщества» Елены Силиной, введение ограничений в спортзалах чреваты их закрытием. Пока люди будут проходить вакцинацию и получать сертификат, они перестанут ходить на занятия. В итоге многие могут просто заморозить свои карты.