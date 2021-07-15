Российский бизнес приготовился к новому локдауну

Большинство российских предпринимателей готовы пережить очередной локдаун, так как уже набрались опыта ведения бизнеса в условиях ограничений. Об этом со ссылкой на результаты исследования Oprosso сообщил РБК.

Нового локдауна из-за коронавируса ожидают более половины (51,5%) предпринимателей. И еще больше бизнесменов (62,3%) уже подготовились к такому сценарию.

По мнению 28% опрошенных, они смогут работать на удаленке без потерь для бизнеса несколько месяцев. А 23,5% респондентов готовы работать дистанционно столько, сколько придется. Несколько недель без потерь продержится 21% бизнесменов. А 9% заявили, что около шести месяцев дистанционной работы не должны ударить по их бизнесу. Однако 18% признались, что для их предприятий потери будут неизбежны.

Опыт локдауна весной 2020 года помог предпринимателям подготовить бизнес к удаленной работе. Почти половина компаний и после снятия ограничений оставили часть работников на удаленке. И 81% респондентов заявили, что их IT-системы могут полноценно работать в таком формате.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в России.