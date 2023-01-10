Общество 10 января 2023, 16:27 Российский бизнес предупредили о всплеске хакерских атак весной «Коммерсант»: число хакерских атак на российский бизнес может подскочить на 300% к весне freepik

Читать 360tv в

К весне нового года число DDoS-атак на российские компании может подскочить на 300%, что побьет рекорд 2022 года, когда их количество составило около 1,2 миллиона. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным агентства, в опасности окажутся внутренние платформы организаций. До этого наибольшее количество атак приходилось на уровне приложений. Речь идет об Application Layer или L7. Они имитируют обращение пользовательского приложения.

Реклама

Руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов пояснил, что в 2023 году проблемы от подобных атак станут серьезными. Он предположил, что хакеры будут пользоваться уязвимостью и станут локально атаковать ключевые сервисы, которыми пользуются большинство организаций.

Реклама

«Интенсивность атак будет напрямую зависеть от геополитического фона, и прогнозируемый рост может случиться даже раньше начала весны», — высказался основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Эксперты добавили, что услуги по кибербезопасности становятся более востребованными, но из-за нехватки специалистов не все организации в состоянии нанять хорошую команду в штат.

Профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский рассказал о лазейке для хакеров в Telegram.