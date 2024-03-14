Общество 14 марта 2024, 14:26 Российский бизнес попросил засекретить данные для поездок в Европу Минфин рассказал о просьбе бизнеса засекречивать данные ради поездок в ЕС Omar Marques / Sopa Images / Global Look Press

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Представители российского бизнеса обратились к министерству финансов с просьбой засекретить некоторые данные о компаниях ради сохранения возможности поездок в страны Евросоюза. Об этом сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, его слова привел РБК.

«Появилась тенденция у бизнеса к тому, мол, давайте на всякий случай все закроем. У меня есть смешные письма. Пишут, что хотят закрыть связанные стороны, акционеров и директоров, потому что хотят в Европу ездить», — сказал он.

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Тимофеев отметил, что при принятии решений государственные органы ориентируются на социально-экономическое влияние возможных ограничений.

«Поэтому должна быть какая-то логика, а не просто: „Давайте на всякий случай все закроем“», — отметил представитель ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российская экономика выстояла под западными санкциями и продемонстрировала рост.