Российский бизнес подключился к просветительской кампании в пользу вакцинации

На фоне третьей волны короновируса, которая, судя по стремительной динамике и мутации штамма, обещает быть мощнее двух предыдущих, в России развернулась небывалая информационно-агитационная работа по стимулированию населения к вакцинации. К этому процессу подключились и крупнейшие российские корпорации.

Спустя почти полгода после старта в России прививочной кампании и более чем скромных ее промежуточных результатов (двумя компонентами препаратов на сегодняшний день привиты менее 12% населения страны) становится очевидным простой вывод: период пассивной вакцинации, по сути дела, пущенной властями на самотек и подстегиваемой лишь личным страхом малого количества граждан, нисколько не приблизил россиян к выработке заветного коллективного иммунитета. Так что пришла пора переходить к активному массовому вакцинированию. Причем без промедления, ибо локдаун, который на этот раз уже наверняка спляшет на костях большинства заведений общепита, сервиса и многих других — стоит в готовности с бубнами у дверей. Однако заставить наших людей сделать прививки нельзя, неприемлющая их часть населения будет законно противиться любой попытке принуждения. К тому же, российские власти еще в мае публично отреклись от идеи обязательной вакцинации. Что же остается России в условиях отсутствия какой-либо программы стимулов для вакцинирования на федеральном уровне? Уповать на появление такой программы в регионах и помощь государству в просветительской работе со стороны крупных корпораций.

Едва ли не каждый новостной выпуск сегодня рассказывает о том, сколь изобретательны руководители российских регионов в вопросах мотивирования граждан к прививанию от COVID-19. К экспертным мнениям медиков о безопасности отечественных вакцин, роликам о прививании медийных персон и прочей информационно-разъяснительной работе добавилась широкая линейка различного рода поощрений — от розыгрыша квартиры и автомобиля до выходного дня и премии. И эти методы возымели-таки свое действие. Перманентное акцентирование властей на проблеме вкупе с аттракционами щедрости помогли достучаться до многих. Во всяком случае, пункты вакцинации в последнее время уже не столь пугающе пусты, а кое-где даже очереди образовались. И это замечательно. В конце концов, не так важно, выиграешь ли ты в лотерее среди вакцинированных, куда важнее, что в пылу игры свой главный приз ты уже получил — антитела к беспощадному ковиду. Ну, а автомобиль или билет в зоопарк — это лишь бонус.

Свою немалую лепту в общенациональное дело стимулирования населения к вакцинированию против коронавируса вносят и представители крупнейших российских корпораций. К слову, между ними еще с весны идет своеобразное негласное соревнование по количеству привитых сотрудников. Пока трудно назвать победителя, но Заполярный транспортный филиал компании «Норникель», где вакцинирование уже прошли почти 80% работников, явно претендует на лидерство. Несильно отстает и золотодобывающая компания «Полюс», в которой привито 60% штата.

К стимулированию сотрудников к прививанию компании подходят по-разному. Одни добиваются максимальной доступности вакцинирования для персонала и клиентов: так, Сбер и Райффайзенбанк открыли в своих подразделениях прививочные пункты. Другие делают ставку на систему поощрений и бонусов: например, АЛРОСА разыгрывает среди вакцинированных сотрудников автомобиль и снегоходы, Evraz устраивает лотерею с ценными и денежными призами, Магнитогорский металлургический комбинат дает оплачиваемый выходной. Третьи акцентируют внимание на личном примере руководства компании, их диалог с командой — по такому пути, в частности, пошли в «Норникеле» и «Северстали». И, разумеется, никто не отменял грамотной просветительской работы: яркий пример тому информационно-рекламная кампания «Сократи дистанцию — сделай шаг», стартовавшая в апреле в регионах присутствия «Норникеля».

Меры, предпринятые ведущими российскими компаниями, свидетельствуют не только о высокой степени их социальной ответственности. Как отмечают аналитики, эти шаги ощутимо приближают страну к выработке коллективного иммунитета: согласно статистике, процент вакцинированных сотрудников в крупных корпорациях существенно выше среднего показателя по России.