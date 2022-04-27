Российский бизнес нашел способ заменить товары Always, Zewa и Libress

Российские производители могут в 1,5 раза увеличить выпуск средств гигиены для замещения иностранных брендов, таких как Always, Zewa, Libress и других. Заявки на льготные займы начал принимать фонд развития промышленности (ФРП). Как сообщила газета «Известия», на это в организации планируют выделить 1,5 миллиарда рублей.

Отдельные игроки могут нарастить производство продукции на 65%, уточнили в ФРП. В Минпромторге отметили, что увеличение выпуска собственных товаров снизит зависимость от импорта.

По мнению экспертов, такая ситуация даст возможность российским компаниям увеличить продажи.

На сегодня фонд уже одобрил займы 399 миллионов рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп», 70 миллионов — «Ульяновскому бумажному комбинату», а также 13,9 миллиона — «ПК Снежинка». Перечисленные организации, как предполагается, увеличат выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

На прошлой неделе шведская компания — производитель средств гигиены для взрослых и детей Essity объявила об уходе с российского рынка. Причиной такому решению стало ухудшение условий для бизнеса. Essity владеет такими брендами, как Zewa, Libero, Libressе, TENA.