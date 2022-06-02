Российский бизнес McDonald’s купит ООО «Клуб-Отель»

Российский бизнес McDonald’s перейдет к ООО «Клуб-Отель». Ходатайство о его приобретении одобрила Федеральная антимонопольная служба РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

За продавцом оставили право в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

«„Клуб-Отель“ планирует приобрести у американской компании <…> 100% уставного капитала ООО „ДВРП“ и ООО „Макдоналдс“», — отметили в ФАС.

Организации, уточнили в службе, управляют 719 российскими ресторанами быстрого питания под торговой маркой McDonald’s. Покупатель также управляет еще 25 такими ресторанами по франшизе и 10 объектами общественного питания под другими торговыми марками.

В ФАС решили, что сделка не повлечет за собой ограничение конкуренции на рынке услуг общественного питания. Благодаря ей удастся сохранить рабочие места для сотрудников и «обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны».