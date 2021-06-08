Российский бизнес достиг рекордного уровня конфликтности

Окончание «пандемического режима» и постепенное снятие ограничений привело к взрывному росту корпоративных конфликтов. Об этом заявили эксперты инвестиционной компании «А1» и Московской школы управления «Сколково».

С начала 2021 года бизнес вернулся к своим вынужденно отложенным планам, в том числе корпоративному строительству, слияниям, поглощениям и, конечно, судебным искам. Это стало одним из факторов роста конфликтности деловой среды, сообщил РБК.

Еще один фактор — банкротства. Их волна поднялась в конце 2020 года. Она обрушилась на ряд секторов экономики и не спадает до сих пор. Таким образом, реальные и фиктивные банкротства становятся важным процессом в бизнесе и корпоративных отношениях.

Авторы исследования также обратили внимание на то, что в начале 2021 года крупные и средние корпоративные конфликты буквально взорвали СМИ. Количество их упоминаний подскочило более чем на 50% по сравнению с данными на конец прошлого года.

В частности, эксперты напомнили о конфликте вокруг золотодобывающей компании Petropavlovsk, а также разбирательстве наследников и партнеров бизнесмена Дмитрия Босова.