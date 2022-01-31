Российский бензин назвали вторым по дешевизне в странах Европы

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем по стране стоимость одного литра топлива составляет порядка 51,3 рубля. Такие данные опубликовало «РИА Новости», которое составило собственный рейтинг.

Самые низкие цифры, без привязки к средним зарплатам местных жителей, на европейской территории оказались в Казахстане. Если пересчитать показатели в этой стране в рубли, то стоимость бензина АИ-95 здесь оставляет только 35,7 рубля. Россия уверенно занимает вторую строчку. Третье место — у Белоруссии, где один литр топлива в среднем стоит примерно 61 российский рубль.

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах — там в пересчете на рубли литр стоит порядка 169,1 рубля. Затем идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Во всех этих странах стоимость литра превышает 150 рублей. Больше 140 рублей бензин стоит в Великобритании, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

В рейтинге отмечается, что во всех странах, которые оценивались специалистами, наблюдается рост цен на топливо. Больше всего стоимость увеличилась в Литве, а также в Болгарии и Люксембурге. Меньше всего — в России, Португалии и Белоруссии.