Российский автомат АК-12 начали продавать за границу

Собеседник не назвал страны, в какие компания начала поставлять оружие. Тарасов подчеркнул, что концерн выполнил обязательства по поставкам АК-12 в Министерство обороны России в 2020 году и приступил к выполнению заказов на 2021 год.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра разработали в рамках программы «Ратник». Эти автоматы — часть перспективного комплекса оснащения российских военных. Их приняли на вооружение в 2018 году.

Первый опытный образец АК-12 создали в 2011 году. В 2012-м автомат показали публике. Это принципиально новый автомат, который разработали с учетом технических решений прежних АК.

Ранее концерн «Калашников» сообщил о разработке смарт-ружья, которое может синхронизироваться со смартфоном. Его представят на военно-техническом форуме «Армия-2020», который будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».