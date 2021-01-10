Российский актер умер в 41 год

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: „C новым годом, извини — я спал“. Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. <…> Старость — это когда ходишь на кладбище к друзьям», — написал Грудович.

Режиссер отметил, что за последние годы они с Браматкиным сняли четыре фильма. О причине смерти он не сказал ничего. По данным из открытых источников, актер скончался от гипертонического криза.

Максим Браматкин снимался в фильме Николая Лебедева «Звезда». В его фильмографии несколько десятков сериалов, в числе которых «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Дело чести» и другие.