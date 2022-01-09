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    09 января 2022, 09:05

    Российский актер Глинников был найден в Казахстане

    Максим Зинкин

    Российский актер Илья Глинников был найден в Казахстане, он находится в полном здравии. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям в Алма-Ате.

    Российский актер Глинников был найден в Казахстане

    Отмечается, что последние несколько дней он находился в лагере в горах Алма-Аты. Утром 9 января актера и других туристов доставили в Медео, откуда они отправились в аэропорт. В ближайшее время Глинников отправится домой.

    Ранее о том, что актер перестал выходить на связь с 7 января, сообщил Telegram-канал Mash.

    Глинников российским зрителям наиболее известен по роли в сериале «Интерны».