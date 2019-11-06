Российский академик Скрябин скончался в 71 год

ИА «Nаtion Nеws» отметило, что Скрябин считается пионером в области геномных исследований СССР и России.

По словам друга ученого и писателя Виктора Ерофеева, Константин Скрябин был творческим и жизнелюбивым человеком.

«Знаете, это очень важно, когда ты общаешься с человеком, который излучает любовь к жизни», — поделился Ерофеев.

Писатель также рассказал, что академик, с которым он давно познакомился, всегда увлекал яркими рассказами о будущем генетики и биотехнологий.

«Для него было очень важно создавать „генетические паспорта“ будущего, когда у каждого человека был бы такой „паспорт“, который бы помогал ему быть здоровым», — отметил Ерофеев.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул вклад Константина Скрябина в развитие отечественной науки.

«Академик Скрябин — это мощнейший ученый, который сделал много для российской науки», — заявил он.