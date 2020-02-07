Российских заключенных привлекли к пошиву масок

Вспышка коронавируса не оставила безучастными даже курских заключенных. Из-за того, что в стране становится все меньше медицинских масок, их начнут шить в тюрьмах.

По словам регионального управления ФСИН России, эти маски ничем не хуже аптечных. В тюрьмах планируют сшить в ближайшее время еще более десяти тысяч штук. Эти средства защиты будут использовать сами заключенные и работники ФСИН.

Ранее стало известно, что аптечные маски в Курской области подорожали в 35 раз. Повышение цен заметили жители Забайкалья, Дагестана.

Федеральная антимонопольная служба подтвердила рост цен на медицинские маски по всей стране. В ФАС заявили, что этот товар подорожал не только в аптеках. Цены на него подняли и сами производители. Например, одна компания из Санкт-Петербурга повысила стоимость в десять раз.

Президент России Владимир Путин предложил лишать лицензий те аптеки, которые спекулируют на этом. Спрос на маски связывают с коронавирусом. Он возник в китайском Ухане в декабре 2019 года и распространился по всему миру. В России зафиксировали два случая заболевания. Жертвами болезни стали 637 человек, более 31 тысячи заразились.