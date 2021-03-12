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    12 марта 2021, 18:01

    Российских заключенных предложили отправить на расчистку Арктики

    Полина Петрова

    Директор ФСИН Александр Калашников сообщил о рассмотрении планов по отправке российских заключенных на очистку арктических территорий от загрязнений, написал ТАСС.

    Российских заключенных предложили отправить на расчистку Арктики

    Он уточнил, что эта договоренность уже достигнута с губернатором Красноярского края, а также администрацией Норильска. Привлечь к работам в Арктической зоне могут тех, кто отбывают наказание в учреждениях, расположенных на этой территории, написал сайт «Русская планета».

    Сейчас оценивается возможность размещения в Артике модульных бараков для содержания заключенных.