Российских заключенных предложили отправить на расчистку Арктики

Директор ФСИН Александр Калашников сообщил о рассмотрении планов по отправке российских заключенных на очистку арктических территорий от загрязнений, написал ТАСС.

Он уточнил, что эта договоренность уже достигнута с губернатором Красноярского края, а также администрацией Норильска. Привлечь к работам в Арктической зоне могут тех, кто отбывают наказание в учреждениях, расположенных на этой территории, написал сайт «Русская планета».

Сейчас оценивается возможность размещения в Артике модульных бараков для содержания заключенных.