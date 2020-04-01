Российских врачей предложили избавить от НДФЛ

Сейчас на передовой борьбы с коронавирусом находятся медицинские работники. Депутат ГД предложит поддержать их в сложившейся ситуации и освободить от подоходного налога.

«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медицинского персонала Российской Федерации», — приводит RT обращение депутата Госдумы Виктора Зубарева к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Еще он предложил сделать группы психологической поддержки для врачей. Их можно создать на время пандемии, а затем перевести на постоянную основу в случае необходимости. Зубарев напомнил, что борьбой с COVID-19 занимаются также ординаторы, аспиранты и студенты-медики. Соответственно, для них тоже должен быть доступен весь пакет льгот и видов помощи.

По словам депутата, власти уже подготовили определенные меры для поддержки медицинских работников во время коронавируса. Несмотря на это, необходимо обратить внимание на адресную помощь всем медработникам, чтобы поддержать их социальное, финансовое и психологическое состояние.

«Полагаем, что подобные меры поддержки всего медицинского сообщества <…> смогут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения России в целом», — подчеркивается в обращении Зубарева.

По последней информации, в России насчитывается 2337 человек с подтвержденным коронавирусом. Летальным исходом закончились 17 случаев заражения. Врачи вылечили уже 121 пациента.