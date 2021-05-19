Российских водителей предупредили о новой системе лишения прав

В России может появиться новая система лишения водительских прав — бальная. Каждый год автомобилист будет получать определенное количество баллов: если они закончатся, у него могут забрать права.

Об этом Ura.ru рассказал юрист Василий Воробьев.

«Сейчас прорабатываются законы, хотят ввести так называемую балльную систему. Человеку предоставляется определенное количество баллов на год и за каждое административное правонарушение списывается определенное число баллов. Если все баллы списаны, то человек может быть лишен прав», — отметил он.

Воробьев уточнил, что сейчас эта система не работает. Пока она находится на стадии законопроекта. При этом зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский рассказал изданию, что депутаты не рассматривают это предложение. Он подтвердил, что инициатива находится в разработке ГИБДД, потому что не считается законом, а является «нормативкой».

Издание подчеркнуло, что направило запрос в пресс-службу МВД. Однако на момент публикации материала ответа с разъяснениями еще не было.