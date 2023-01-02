Общество 02 января 2023, 10:49 Российских водителей проверят на трезвость в новогодние праздники Сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению пьяных водителей РИА «Новости»

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Госавтоинспекция напомнила водителям о недопустимости управления машиной в состоянии опьянения. Контроль трезвости в течение всей праздничной недели автоинспекторы усилят. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России ТАСС.

«На протяжении всех новогодних праздников и длительных выходных дней контроль за трезвостью водителей со стороны сотрудников Госавтоинспекции будет особенно строгим», — отметил представитель ведомства.

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По его словам, на дорогах выставили дополнительные наряды ДПС, которые проводят массовые проверки у торговых центров, мест отдыха и развлечений.

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По данным Госавтоинспекции, число ДТП по вине нетрезвых водителей снижается. За 11 месяцев 2022 года зафиксировали 12 779 таких происшествий, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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