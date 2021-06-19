Российских водителей призвали не связываться с автохамами

Водителям будет проще избежать конфликтов на дорогах при соблюдении ПДД. В дискуссию с автохамами лучше не вступать, даже если из-за них возникла сложная ситуация.

Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» и адвокат Сергей Радько в интервью радио Sputnik заметил, что летом дорожных ссор больше. Люди выезжают на дачу или на природу, вынуждены стоять в пробках и нервничают.

Иногда на действия других автомобилистов человек реагирует слишком остро и срывается на хамство: подрезает машины, сигналит, резко тормозит. Не исключено, что виноваты оба водителя. Чтобы конфликта не было, лучше не давать для разборок никакого повода.

«Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее», — пояснил Радько.

Избежать неприятностей помогут осторожность и внимательность. Водителю следует быть предусмотрительным и не нарушать правила дорожного движения. Если конфликт спровоцирован, то в дискуссию с автохамами лучше не вступать.

«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле, лучше вообще не реагировать», — рекомендовал эксперт.

Он напомнил, что зачастую на справедливо сделанное замечание следует бурная реакция. Человек отвечает, ситуация развивается, и дело доходит до стычки. Чтобы привлечь внимание другого водителя, можно ненавязчиво посигналить и тем самым указать на его неправоту.