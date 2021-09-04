Российских водителей предупредили о массовых проверках в выходные

Сотрудники ГИБДД в эти выходные устроят массовые проверки на дорогах в нескольких российских регионах, сообщили СМИ. Полицейские будут выявлять пьяных водителей и следить за соблюдением ПДД. Об этом сообщил сайт Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции России.

«Главные цели операции — стабилизация дорожной обстановки, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений», — объяснили в ведомстве.

По данным сайта, проверки пройдут в Белгородской, Брянской, Воронежской, Свердловской и Тверской областях. В списке также значатся Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым и другие субъекты.

Как отметили в ГИБДД, это не новая практика. Сотрудники правоохранительных органов в выходные и праздничные дни выявляют наибольшее число нарушителей правил дорожного движения и пьяных за рулем. В некоторых регионах полицейские выйдут в рейд вместе с судебными приставами на поиски должников.