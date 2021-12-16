Российских водителей предложили учить по новым методикам

Первый вариант доработанных программ для автошкол опубликовал выигравший конкурс на их разработку экспертный центр «Движение без опасности». Об этом сообщает Autonews.ru. По информации издания, в этих программах появилось восемь новых или частично доработанных упражнений, которые предстоит освоить будущим водителям.

В частности, учащимся автошкол предлагается освоить въезд в ворота передним и задним ходом, выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево.

Также будущих водителей обучат движению по габаритному коридору передним и задним ходом с предварительным поворотом направо или налево — и такому же движению со смещением в одну из сторон.

Еще одно упражнение — движение по габаритному кругу, в ходе которого водитель должен научиться контролировать борт автомобиля при поворотах. А в ходе упражнения «ключики» будущий водитель научится чувствовать точку поворота, раньше которой нельзя поворачивать.

Кроме того, ему предстоит освоить парковку под углом 90 градусов, когда у него не будет ограничений по ширине при заходе на маневр, а также параллельную парковку, в ходе которой пользоваться можно лишь двумя траекториями: прямой или по кругу. При этом упражнение на разворот в ограниченном пространстве оставили без изменения.

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