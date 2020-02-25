Российских водителей хотят поделить на «нарушителей» и «порядочных»
Петр Шкуматов, глава рабочей группы и координатор сообщества «Синие ведерки», предложил поделить водителей на две категории: «нарушители» и «порядочные». Он заявил, что это поможет улучшить систему наказаний и сделать ее справедливой. Об этом написало ИА Ura.ru.
«Поделить их помогут коэффициенты риска, которые предложил Минюст в новом Административном кодексе», — заявил Шкуматов.
Многие эксперты высказались против принятия данной идеи, сообщил сайт «Дни.ру».