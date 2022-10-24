Российских водителей начнут по-новому проверять на алкоголь | 360°

24 октября 2022, 19:02
Российских водителей начнут по-новому проверять на алкоголь
Власти России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь
Правительство России утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Процедуру освидетельствования будут проводить с помощью специальных средств, которые обеспечивают запись результатов на бумажном носителе. Замеры начнут производить под наблюдением двух понятых или фиксировать на видео. Поводом для проверки на алкоголь станут нарушения в координации и речи, подозрительный запах изо рта и странное поведение.
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Водителя доставят для дополнительной проверки в медицинское учреждение, если прибор покажет свыше 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Аналогичные меры последуют и в том случае, если алкотестер выдаст отрицательный результат при наличии оснований считать, что автомобилист сел за руль нетрезвым.
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Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года, их срок истекает 1 марта 2029 года.
Ранее правительство России решило ужесточить правила приема мигрантов на работу. В 2023 году на предприятиях, выращивающих овощи, численность иностранных работников не должна превышать 50% от штата, сообщало РИА ФАН.
Алкоголь
Правительство РФ
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