Российских водителей начнут по-новому проверять на алкоголь | 360°

Общество 24 октября 2022, 19:02 Российских водителей начнут по-новому проверять на алкоголь Власти России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь РИА "Новости"

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Правительство России утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Процедуру освидетельствования будут проводить с помощью специальных средств, которые обеспечивают запись результатов на бумажном носителе. Замеры начнут производить под наблюдением двух понятых или фиксировать на видео. Поводом для проверки на алкоголь станут нарушения в координации и речи, подозрительный запах изо рта и странное поведение.

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Водителя доставят для дополнительной проверки в медицинское учреждение, если прибор покажет свыше 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Аналогичные меры последуют и в том случае, если алкотестер выдаст отрицательный результат при наличии оснований считать, что автомобилист сел за руль нетрезвым.

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Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года, их срок истекает 1 марта 2029 года.

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