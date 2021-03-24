Эксперты предупредили о подорожании российских вин на 10%

В 2021 году цены на российские вина вырастут примерно на 10%, заявили эксперты, опрошенные «Известями». В Минфине не увидели предпосылок для этого.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, вина подорожают на 10–15% из-за ожидаемого на рынке дефицита сырья. Цены на отечественную водку и пиво увеличатся минимум на 5%, прогнозирует эксперт.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что российские вина подорожают в пределах 10%. Наиболее чувствительным повышение будет в массовом сегменте, до 500 рублей за бутылку, уточнил он.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по потребительскому рынку Александр Борисов допускает, что цены на вина вырастут лишь в пределах инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, не должна превысить 4%.

Основное подорожание, на 8–10%, коснется крепкого элитного алкоголя как из России, так и из-за рубежа, считает эксперт.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил изданию, что уже к осени российская водка может подорожать на 15–20%.

При этом в Министерстве финансов отметили, что изменение акцизов и минимальных цен на алкоголь в ближайшее время не планируется. Поэтому предпосылок к росту цен нет, считают в ведомстве.