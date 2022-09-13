Российских учителей задержали в Харьковской области | 360°

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Российских учителей задержали в Харьковской области

Вице-премьер Украины Верещук сообщила о задержании учителей из РФ в Харьковской области

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Украинские военные задержали в Харьковской области учителей из России, преподававших в региональных школах по российской учебной программе. Об этом изданию «Страна.ua» сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Несомненно, они совершили преступление против Украины. Серьезные сроки наказания там намечаются. Точную меру определит только суд», — заявила она.

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По словам Верещук, задержанным преподавателям грозят тюремные сроки до 12 лет неволи.

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При этом задержанных российских учителей не рассматривают в качестве объектов для обмена.

«Они не являются комбатантами, а Женевская конвенция не предусматривает обмена невоеннопленых лиц», — добавила вице-премьер.

Кроме того, уголовное преследование началось в отношении украинских учителей, применявших российскую образовательную программу в обучении детей. Их могут посадить на срок до 15 лет.

Также ранее сообщалось, что учителя в Энергодаре получают угрозы со стороны украинских властей.

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