Российских учителей не будут отстранять от уроков за отказ привиться от COVID-19

Учителей российских школ не будут увольнять или отстранять от уроков, если они откажутся привиться от коронавируса или сдать тест на наличие инфекции. Об этом заявили в Минпросвещения.

Вопрос в министерство об увольнении или отстранении педагогов направил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — сказано в ответе Минпросвещения, опубликованном в Telegram-канале депутата.

Ранее первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что школьникам в течение всего учебного года не придется сдавать тесты на коронавирус. От учащихся требуется только проходить входной контроль на выявление детей с высокой температурой.

Новый учебный год начался в российских школах в традиционном формате, но с соблюдением новых правил. Теперь школьники не ходят из одного класса в другой, учатся по индивидуальному расписанию и не общаются с детьми из других классов. При этом министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что массовый переход на удаленное обучение не планируется.