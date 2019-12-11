Российских учителей наказали за увлечение школьников АУЕ*

Прокуратура Курганской области наказала сотрудников пяти школ из Шадринска за любовь детей к АУЕ*. Подростки из этих учебных заведений вступали в соответствующие сообщества в соцсетях.

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Межрайонная прокуратура Курганской области провела мониторинг и обнаружила, что ученики из Шадринска и Шадринского района регулярно посещали антисоциальные группы молодежных движений в Сети.

Прокуратура считает, что подобные субкультуры «пропагандируют криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, недопустимость осуществления трудовой деятельности, престижность совершения преступлений, вымогательство у сверстников денежных средств для передачи содержащимся в исправительных учреждениях лицам». Об этом сказано на сайте регионального управления ведомства.

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Кроме того, в официальном сообщении подчеркнули, что сотрудники школ не обращали должного внимания на вступление учеников в такие группы. В итоге прокуратура провела проверку и вынесла представления в адрес пяти руководителей школ. Еще шесть сотрудников учебных заведений привлекли к дисциплинарной ответственности. С подростками провели воспитательные беседы, после чего они вышли из опасных сообществ.

*АУЕ («Арестантский уклад един») — неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном.