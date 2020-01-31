    31 января 2020, 10:51

    Российских туристов оставили в Китае

    Ольга Ситникова

    Житель Тюмени Евгений Назаров приехал с семьей на отдых в китайский город Санья. Теперь они не могут вернуться домой, как и многие туристы из России. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Назаров остановился в местном отеле вместе с женой и детьми.

    «Мы из Тюмени, улетали из Екатеринбурга. Вылет был 22 января, путевка до 4 февраля. Компания не спешит вывозить туристов из Китая, а хочет помочь России привезти этот вирус в страну. Все остальные компании экстренно вывезли всех туристов, некоторые улетели за свой счет», — пояснил он.

    Тюменец уточнил, что в Санье ввели массовый карантин.

    «Автобусы не ходят, магазины закрыты, пляжи закрыты, везде военные, врачи. Вчера закрыли последний ресторан в нашем от отеле, в котором можно было обедать или ужинать. Теперь негде кормить детей», — заметил Назаров.

    Он рассказал, что уже обращался к туроператору. Но, по словам Назарова, компания не отвечает на его запросы.

    «У них на первом месте заработок, боятся, что нужно будет делать возврат за туры. Лучше в Россию вирус привезти», — добавил Назаров.

    По совету российского посольства глава семьи обратился в Ростуризм, но еще не получил ответ.