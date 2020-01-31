Российских туристов оставили в Китае
Назаров остановился в местном отеле вместе с женой и детьми.
«Мы из Тюмени, улетали из Екатеринбурга. Вылет был 22 января, путевка до 4 февраля. Компания не спешит вывозить туристов из Китая, а хочет помочь России привезти этот вирус в страну. Все остальные компании экстренно вывезли всех туристов, некоторые улетели за свой счет», — пояснил он.
Тюменец уточнил, что в Санье ввели массовый карантин.
«Автобусы не ходят, магазины закрыты, пляжи закрыты, везде военные, врачи. Вчера закрыли последний ресторан в нашем от отеле, в котором можно было обедать или ужинать. Теперь негде кормить детей», — заметил Назаров.
Он рассказал, что уже обращался к туроператору. Но, по словам Назарова, компания не отвечает на его запросы.
«У них на первом месте заработок, боятся, что нужно будет делать возврат за туры. Лучше в Россию вирус привезти», — добавил Назаров.
По совету российского посольства глава семьи обратился в Ростуризм, но еще не получил ответ.