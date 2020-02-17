Российских судей защитили от «коронавиусной беглянки» ультрафиолетом

Кто-то защищается от смертельного коронавируса оберегами, а некоторые штурмуют аптеки в поисках медицинских масок. Петербургских судей решили спасти от болячки ультрафиолетовой лампой. Дезинфекцию проводили во время заседания по делу беглой пациентки с подозрением на инфекцию. При этом маски или химзащиту никто надевать не стал.

Видео из зала суда опубликовал Life. На кадрах засняли работающую ультрафиолетовую лампу, прикрепленную к стене. В ролик попали и журналисты, на лицах которых медицинских масок почему-то нет. Видимо, все решили, что лампа — самое верное средство против вируса.

Источник фото: life.ru

Такие лампы действительно используют во время заседаний, где присутствуют больные туберкулезом.

Слушание по иску Роспотребнадзора проходило 17 февраля в петербургском суде. Ведомство обратилось за помощью в суд. чтобы вернуть Аллу Ильину в Боткинскую больницу для завершения лечения. У женщины подозревают коронавирус, но через день после госпитализации она сбежала из медучреждения. По решению суда пациентке придется вернуться под наблюдение врачей.

По последней информации, коронавирусом заразились более 71 тысячи человек. ВОЗ дала официальное название инфекции — COVID-2019. Жертвами болезни стали больше 1770 человек.