Российских студентов отправят на недельные каникулы

Каникулы вводятся для предупреждения коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе министерства.

Тем вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, ведомство также рекомендует уйти на отдых.

С 16 марта из-за эпидемии коронавируса высшие учебные заведения в России перешли на дистанционное обучение. Ректорам получили организовать работу университетов таким образом, чтобы выполнить требования к профилактике COVID-19. В частности, на входе в здание необходимо измерять температуру.

Следующая неделя с 30 марта по 5 апреля будет в России нерабочей. Об этом объявил президент Владимир Путин. Он назвал это одной из мер борьбы с распространением инфекции.

В России зарегистрировали 658 заразившихся COVID-19, два человека умерли, 29 пациентов выписались.