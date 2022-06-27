Российских студентов начнут учить разработке органической косметики

Вятский госуниверситет откроет образовательные программы подготовки специалистов в области технологии парфюмерно-косметических средств и разработки фитокосметических средств. Выпускники смогут создавать новые ингридиенты для органической косметики. Об этом РИА Новости» рассказали в пресс-службе вуза.

В условиях санкций российскую парфюмерно-косметическую промышленность важно обеспечить ингредиентами отечественного производства. По данным агентства, в отрасли наблюдается дефицит кадров, который наиболее ощутим в малом бизнесе. При этом пока нет системной подготовки кадров.

В рамках программы «Приоритет 2030» ВятГУ впервые наберет учащихся в рамках биологического направления на программу бакалавриата «Технологии парфюмерно-косметических средств» и программу магистратуры «Разработка фитокосметических средств». Студенты изучат весь спектр источников природного растительного сырья и смогут создавать инновационные рецептуры косметики натурального происхождения. Программа обучения охватит области ботаники, биотехнологий, микробиологии, физиологии.

Отрабатывать технологии выращивания сырья учащиеся будут в ботаническом саду вуза, а технологии переработки, изучения биологического состава и получения готовой косметики — в лабораториях Института биологии и биотехнологии.