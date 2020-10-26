Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан переведены на турецкую военную базу в Триполи.

Ранее ученые были заточены в частном изоляторе Правительства национального согласия «Митига», который контролирует бандформирование RADA. Эта группировка официально входит в состав «МВД» ПНС, а возглавляет ее военный преступник и член запрещенный на территории РФ террористической организации «Аль-Каида» — Абд аль-Рауф Карра.

Малькевич уточнил, что сейчас социологи находятся в большей безопасности, чем ранее: под защитой турецкого военного контингента. На фоне этого общественник обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану с открытым письмом, в котором поблагодарил президента за личное вмешательство в ситуацию.

Тем не менее, по мнению главы ФЗНЦ, этот вопрос требует окончательного решения, а именно возвращения россиян на Родину, где их ждут родные и близкие. Он напомнил, что боевики ПНС незаконно удерживали Шугалея и Суэйфана в плену практически полтора года.

Источник фото: телеканал «360»

Группу россиян захватили в мае 2019 года. Без каких-либо обвинений социологов поместили в частную ливийскую тюрьму «Митига», подконтрольную боевикам RADA. ПНС пыталось объяснить свои действия, вкинув вброс о якобы имевшем место быть незаконном пересечении границы страны.

Однако Шугалей и Суэйфан официально прибыли в североафриканское государство с целью проведения социологического исследования. Ученые находились в Ливии на законных основаниях, чему есть доказательства. Местные СМИ обнародовали снимки документов россиян, на которых видны их проштампованные визы.