Российских школьников предложили использовать вместо мигрантов

Трудовых мигрантов можно заменить в России выпускниками девятых классов. С таким предложением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Трудовые мигранты особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу, на которую не соглашаются граждане РФ. Эта работа часто связана с уборкой общественных мест, территорий или со строительством. Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс», — сказала Бассараб «Газете.ru».

Она добавила, что многие выпускники не могут продолжить обучение после девятого класса. Таких ребят депутат предложила отправлять на бесплатные курсы, чтобы они имели возможность стать каменщиками, столярами и малярами.

«Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию», — заявила Бессараб.

По ее словам, проблему нехватки трудовых мигрантов нельзя решить с помощью привлечения пенсионеров. Пожилым людям сложно выполнять подобную физическую работу. Те пенсионеры, которые могут еще трудиться, и так это делают.