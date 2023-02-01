Общество 01 февраля 2023, 03:09 Российских школьников научат различать фейки и русофобию Минпросвещения попросили подготовить методики для повышения информационной грамотности РИА «Новости»

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Российских школьников нужно научить безошибочно определять фейковую информацию, заявила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Она предложила инициировать разработку соответствующих методик главе Минпросвещения Сергею Кравцову, написала газета «Известия».

Парламентарий напомнила, что ряде постсоветских стран уже учит детей выявлять пророссийские посты в соцсетях и отправлять жалобы на них. Российским школьникам нужно уметь отделять достоверную информацию от «русофобной и деструктивной».

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Некоторые учителя уверены, что темы информационной безопасности уже достаточно раскрыты в учебной программе и на уроках «Разговоры о важном». Другие уверены, что в российских школах не хватает единой системы по развитию навыков медиаграмотности.

По мнению профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, охват темы в рамках «Разговоров о важном» не может сформировать необходимые навыки в полном объеме. Она считает, что детям нужна всеобъемлющая программа, которая бы помогла им выработать грамотное и безопасное поведение

Министерство культуры России ранее сообщило, что репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе. Благодаря этому ученики увидят постановки по изученным ими произведениям.