Российских работодателей обяжут выдавать оборудование сотрудникам на удаленке

Депутаты и сенаторы подготовили поправки к законопроекту о регулировании дистанционной работы. Сотрудники на удаленке будут получать необходимое оборудование от работодателя.

«Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимым для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами», — приводит ТАСС текст документа.

Среди нововведений наказания за то, что сотрудник не выходит на связь, и влияние удаленки на размер зарплаты. Теперь перевод на дистанционную работу не будет являться поводом для снижения зарплаты на уровне закона. Если сотрудник пропадет без уважительной причины дольше чем на два дня, его можно будет уволить.

Новый закон о дистанционной работе Госдума приняла в первом чтении 21 июля. Во втором и третьем чтениях его планируют принять до конца ноября. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в привычную жизнь людей. Когда инфекция только появилась, во многих странах остановилась экономика. Люди стали работать удаленно. Летом ситуация нормализовалась и работники вернулись на свои места. В сентябре началась новая вспышка. Власти российских регионов решили снова отправить часть сотрудников на удаленку. В основном это ограничение коснулось офисных работников, которых признали главными разносчиками инфекции.