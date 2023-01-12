Общество 12 января 2023, 22:16 Российских прокуроров наградили в профессиональный праздник Генпрокурор России Краснов: 26 работников юстиции отмечены государственными наградами

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12 января работники надзорного ведомства отметили свой профессиональный праздник. В Генпрокуратуре России прошло торжественное мероприятия по случаю 301-летия со дня образования органов прокуратуры.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Владимир Островенко, зампред правительства Дмитрий Григоренко.

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Генпрокурор страны Игорь Краснов поздравил своих коллег с праздником. Он отметил преданность работников юстиции закону и их высокую работоспособность. 26 представителей прокуратуры удостоились награды. Среди четыре сотрудника присвоили звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Еще 22 получили высшие классные чины.

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«Кроме того, 16 работников отмечены наградами Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Свыше двух тысяч коллег и ветеранов поощрены моими приказами», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что перед работниками стоит немало задач, которые еще предстоит реализовать. Генеральный прокурор поблагодарил коллег за помощь и пожелал здоровья и долгих лет жизни.