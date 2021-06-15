Российских пенсионеров обучат информационным технологиям

В России могут запустить программу обучения старшего поколения технологиям и информационной безопасности на базе «Почты России» или в центрах занятости. Об этом Ura.ru рассказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, проводить обучение пенсионеров можно в отделениях «Почты России». А помогать специалистам могут дети и внуки пожилых людей. Но организовать такие занятия будет непросто.

«Обучать пожилое население сложно в силу того, что оно маломобильное. В основном сидят дома или на даче или ухаживает за внуками. И просто организовать это массово, да еще и с контролем качества, технически проблематично», — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что хотя бы базовую информацию могут дать пенсионерам их родственники.

«Молодежь, дети, подростки, внуки, конечно, должны учить пенсионеров новым технологиям. Я свою маму, ей 73 года, тоже время от времени обучал, как электронной почтой пользоваться, как соцсетями пользоваться. Минимальные навыки она имеет. И я ее предупредил, что ни на какие звонки отвечать не надо, никакие номера карт не сообщать, переводы никому не делать», — рассказал депутат.