Российских операторов предложили серьезно штрафовать за звонки со скрытых номеров

Сотовым операторам придется заплатить крупный штраф, если по их линиям пройдут звонки со скрытых номеров. Проект соответствующих поправок в КоАП правительство внесло в Госдуму. Об этом «Российской газете» рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам собеседника издания, закон, который обязывает операторов прерывать звонок со скрытого номера, действует с 2018 года. Однако серьезных санкций за его нарушение до сих пор нет.

«Нормы закона о связи обязывают оператора связи передавать в неизменном виде абонентский номер, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему телефонный вызов», — объяснил Груздев.

Он подчеркнул, что новый законопроект, по которому операторов будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, готовится ко второму чтению в нижней палате российского парламента. Если его примут, отметил собеседник «Российской газеты», анонимные звонки и рассылка исчезнут как факт.

«Сегодня, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, нет-нет, да и раздаются звонки от неизвестных абонентов. Есть надежда, что введенные в КоАП штрафы помогут операторам найти такие технические решения, чтобы нас больше не доставали ни коллекторы, ни мошенники», — добавил Груздев.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как обезопасить себя от звонков со скрытых номеров.