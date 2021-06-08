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    08 июня 2021, 09:49

    Российских операторов предложили серьезно штрафовать за звонки со скрытых номеров

    Андрей Иванов

    Сотовым операторам придется заплатить крупный штраф, если по их линиям пройдут звонки со скрытых номеров. Проект соответствующих поправок в КоАП правительство внесло в Госдуму. Об этом «Российской газете» рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Российских операторов предложили серьезно штрафовать за звонки со скрытых номеров

    По словам собеседника издания, закон, который обязывает операторов прерывать звонок со скрытого номера, действует с 2018 года. Однако серьезных санкций за его нарушение до сих пор нет.

    «Нормы закона о связи обязывают оператора связи передавать в неизменном виде абонентский номер, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему телефонный вызов», — объяснил Груздев.

    Он подчеркнул, что новый законопроект, по которому операторов будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей, готовится ко второму чтению в нижней палате российского парламента. Если его примут, отметил собеседник «Российской газеты», анонимные звонки и рассылка исчезнут как факт.

    «Сегодня, несмотря на то, что закон действует уже несколько лет, нет-нет, да и раздаются звонки от неизвестных абонентов. Есть надежда, что введенные в КоАП штрафы помогут операторам найти такие технические решения, чтобы нас больше не доставали ни коллекторы, ни мошенники», — добавил Груздев.

    Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как обезопасить себя от звонков со скрытых номеров.