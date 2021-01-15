Российских миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от коронавируса
Около двух тысяч доз препарата доставили накануне, сообщил сайт телеканала «Звезда». Вакцину привезли в специальных термоконтейнерах.
«Всего в Нагорный Карабах доставлено порядка двух тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для того, чтобы охватить весь личный состав миротворцев», — пояснил подполковник медицинской службы Олег Багаев.
Первый компонент вакцины планируют ввести военным с 14 по 31 января. На вторую часть прививки их пригласят с 1 по 21 февраля. Сначала прививать будут представителей командования миротворческого контингента из РФ и военнослужащих медицинских подразделений.
Вакцину, напомнил врач Алексей Кручинин, доставляют на место замороженной и размораживают только при подготовке к введению. Перед прививкой военнослужащих осматривает медицинский специалист.
Человека вакцинируют, если у него нет противопоказаний, и заводят специальный сертификат. В нем указаны даты введения компонентов вакцины.
За привитыми военными полчаса после введения препарата наблюдают медики, чтобы убедиться в отсутствии аллергии на препарат.