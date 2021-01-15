Российских миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от коронавируса

В Нагорном Карабахе началась вакцинация миротворцев от коронавируса. Первый компонент вакцины «Спутник V» российским военным введут по 31 января включительно.

Около двух тысяч доз препарата доставили накануне, сообщил сайт телеканала «Звезда». Вакцину привезли в специальных термоконтейнерах.

«Всего в Нагорный Карабах доставлено порядка двух тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для того, чтобы охватить весь личный состав миротворцев», — пояснил подполковник медицинской службы Олег Багаев.

Первый компонент вакцины планируют ввести военным с 14 по 31 января. На вторую часть прививки их пригласят с 1 по 21 февраля. Сначала прививать будут представителей командования миротворческого контингента из РФ и военнослужащих медицинских подразделений.

Вакцину, напомнил врач Алексей Кручинин, доставляют на место замороженной и размораживают только при подготовке к введению. Перед прививкой военнослужащих осматривает медицинский специалист.

Человека вакцинируют, если у него нет противопоказаний, и заводят специальный сертификат. В нем указаны даты введения компонентов вакцины.

За привитыми военными полчаса после введения препарата наблюдают медики, чтобы убедиться в отсутствии аллергии на препарат.